V Franciji se spominjajo noči v Parizu, ko je v terorističnih napadih umrlo 130 oseb

Francoski premier Jean Castex in drugi uradniki so se v tišini spominjali žrtev napadov na stadion Stade de France, bare, restavracije in koncertno dvorano Bataclan. Spominu na žrtve noči izpred šestih let pa se je poklonila tudi ameriška podpredsednica Kamala Harris. Pred pred lokalom, ki je bil tarča napada, položila venec.

Septembra se je v zvezi z najsmrtonosnejšim napadom v Franciji sicer začel sodni proces zoper 20 moških. 32-letni Salah Abdeslam, ki ima francosko-maroške korene, naj bi bil edini preživeli član napadalcev. Drugih 19 osumljencev v sojenju je obtoženih, da so pomagali pri dobavi orožja in avtomobilov oz. da so imeli vlogo pri organizaciji t. i. "francoskega 11. septembra". Šestim obtožencem sodijo v njihovi odsotnosti.

Gre za enega največjih sodnih procesov v moderni zgodovini Francije, ki naj bi trajal vsaj do maja prihodnje leto.