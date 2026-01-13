Začenja se sodni postopek, ki bo vplival na usodo Marine Le Pen

Marine Le Pen, nekdanja evropska poslanka in trenutna vodja poslanske skupine skrajno desnega Nacionalnega zbora, je bila marca lani skupaj s še več predstavniki stranke spoznana za krivo zlorabe evropskih sredstev. Uslužbenci, za katere je plačeval Evropski parlament, naj bi dejansko delali na notranjih zadevah stranke. Obsojena je bila na štiri leta zaporne kazni, od tega dve leti pogojne, 100.000 evrov globe in pet let prepovedi kandidiranja za politične funkcije.

Političarka, ki vseskozi vztraja pri svoji nedolžnosti, se je na obsodbo pritožila, pri čemer je od odločitve odvisna njena politična prihodnost – na nitki visi zlasti možnost, da prihodnje leto še četrtič kandidira za predsednico države. Prav na teh volitvah naj bi bile njene možnosti za osvojitev položaja najboljše doslej. Obravnava v primeru bo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP trajala mesec dni, odločitev pa je pričakovati poleti.

Marine Le Pen FOTO: AP

Le Penova upa, da bo s pritožbo uspela in bo sodišče prvotno obsodbo razveljavilo. To bi opralo njeno ime in ji odprlo pot do kandidature. Sodišče bi lahko tudi potrdilo obsodbo, a omililo kazen. Lahko bi denimo umaknilo zahtevo po takojšnji uveljavitvi prepovedi kandidiranja, kar bi ji v primeru pritožbe na najvišjo sodno instanco omogočilo kandidaturo. Ta bi bila mogoča tudi, če bi sodišče ob potrditvi obsodbe skrajšalo obdobje prepovedi kandidature v zadostni meri, da bi do marca prihodnje leto še lahko vložila kandidaturo.

Lanskoletna odločitev sodišča je zadala hud udarec Le Pen in Nacionalnemu zboru, ki je v zadnjih letih v francoski politiki doživel velik vzpon.