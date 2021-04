V Franciji sta se predala še dva nekdanja italijanska terorista

V Franciji so v sredo aretirali sedem nekdanjih pripadnikov italijanskih terorističnih skupin, večinoma so bili člani zloglasnih Rdečih brigad. Francoski predsednik Emmanuel Macron je odobril aretacijo desetih, tako da po današnji predaji Bergamina in Venture enega še iščejo.

73-letnik je bil v Italiji v povezavi z dvema umoroma obsojen na skoraj 17 let zapora. Francosko pravosodje je v začetku 90. let prejšnjega stoletja njegovo izročitev Italiji zavrnilo.

V Macronovem uradu so v sredo poudarili, da deseterico v Italiji iščejo zaradi "najresnejših zločinov". Pojasnili so, da Macron s tem ni odstopil od doktrine, ki jo je leta 1985 sprejel tedanji predsednik Francois Mitterrand. V skladu z njo skrajnežem nudijo zatočišče, če so se odrekli nasilju in če jih v Italiji ne iščejo zaradi umora ali drugih krvnih deliktov.

V Italiji so pozdravili aretacije nekdanjih pripadnikov terorističnih skupin, ki so v 70. in 80. letih zagrešile več sto umorov.

Francosko sodišče je aretirane zaslišalo že v sredo, še danes pa naj bi odločilo tudi o tem, ali bodo na odločitev o izročitvi Italiji morali počakati v priporu. Postopek izročitve bi lahko trajal od dve do tri leta.