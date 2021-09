V Franciji suspendirali približno 3000 necepljenih zdravstvenih delavcev

V Franciji lahko od 15. 9. 2021 zaposleni v bolnišnicah, domovih za starejše, tisti, ki nudijo pomoč na domu, gasilci in reševalci delo opravljajo, samo če so bili cepljeni proti covidu-19 ali pa so to bolezen nedavno preboleli.

Pojasnil je, da je v Franciji 2,7 milijona zdravstvenih delavcev, in zagotovil, da zdravstvena oskrba teče nemoteno. Večina suspenzov je začasnih, med njimi pa veliko večino predstavljajo uslužbenci podpornih služb.

V Franciji lahko od včeraj, 15. septembra, zaposleni v bolnišnicah, domovih za starejše, tisti, ki nudijo pomoč na domu, gasilci in reševalci delo opravljajo, samo če so bili cepljeni proti covidu-19 ali pa so to bolezen nedavno preboleli. To so določili z zakonom, sprejetim v začetku avgusta. Suspendiranim ne izplačajo plače.

Pred ministrstvom za zdravje v Parizu je včeraj na poziv sindikata CGT protestiralo nekaj sto ljudi, ki so opozarjali na "katastrofo", ki se bo zgodila, če necepljeni ne bodo več smeli opravljati svojega dela, o čemer smo pisali že včeraj.