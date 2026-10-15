Pri Evrotunelu trčila avtobus in tovorni vlak, 19 poškodovanih

V bližini vhoda v Evrotunel na severu Francije je v četrtek zvečer avtobus, ki je prevažal voznike težkih tovornjakov pred vkrcanjem na vlak Le Shuttle, trčil v tovorni vlak. Po navedbah oblasti je bilo v nesreči udeleženih 19 ljudi.

Fotografije s kraja dogodka kažejo močno poškodovan sprednji del vozila, reševalne službe pa so na prizorišču oskrbele več poškodovanih. Med njimi je tudi voznik minibusa.