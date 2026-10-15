Pri Evrotunelu trčila avtobus in tovorni vlak, 19 poškodovanih

V bližini vhoda v Evrotunel na severu Francije je v četrtek zvečer avtobus, ki je prevažal voznike težkih tovornjakov pred vkrcanjem na vlak Le Shuttle, trčil v tovorni vlak. Po navedbah oblasti je bilo v nesreči udeleženih 19 ljudi.
Fotografije s kraja dogodka kažejo močno poškodovan sprednji del vozila, reševalne službe pa so na prizorišču oskrbele več poškodovanih. Med njimi je tudi voznik minibusa.
Francoski mediji so poročali, da je bilo pet poškodovanih sprva v kritičnem stanju, pozneje pa se je izkazalo, da ni smrtnih žrtev in da nihče od poškodovanih ni v smrtni nevarnosti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.