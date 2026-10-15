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Pri Evrotunelu trčila avtobus in tovorni vlak, 19 poškodovanih

Pariz, 15. 10. 2026 22.20 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Trčila avtobus in vlak

Na francoski strani Evrotunela v departmaju Pas-de-Calais sta trčila avtobus in tovorni vlak, pri čemer je bilo poškodovanih najmanj 19 ljudi. Po poročanju francoskih medijev je bilo pet oseb sprva v kritičnem stanju, a lokalne oblasti so nato sporočile, da nihče ni življenjsko ogrožen.

V bližini vhoda v Evrotunel na severu Francije je v četrtek zvečer avtobus, ki je prevažal voznike težkih tovornjakov pred vkrcanjem na vlak Le Shuttle, trčil v tovorni vlak. Po navedbah oblasti je bilo v nesreči udeleženih 19 ljudi.

Fotografije s kraja dogodka kažejo močno poškodovan sprednji del vozila, reševalne službe pa so na prizorišču oskrbele več poškodovanih. Med njimi je tudi voznik minibusa.

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Francoski mediji so poročali, da je bilo pet poškodovanih sprva v kritičnem stanju, pozneje pa se je izkazalo, da ni smrtnih žrtev in da nihče od poškodovanih ni v smrtni nevarnosti.

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