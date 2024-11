V Franciji tropska noč konec novembra: termometri pokazali 26,9 stopinje Celzija

Kot poroča Guardian , so se termometri v delu Francije v zadnjih dneh ponoči povzpeli nenavadno visoko. Temperature v bližini mesta Pau so v torek ob 4. uri po navedbah francoske meteorološke agencije dosegle 26,9 C, v Biarritzu in Tarbesu pa 24 C. Poznejši premik vetrov je sicer prinesel hladen zrak iz oceanov, ki je znižal nenavadno visoke temperature.

"To so zelo izjemne temperature - celo za poletje, kaj šele za konec novembra," je povedal Matthieu Sorel, klimatolog pri francoski meteorološki agenciji. Podnebni znanstveniki so nenavadno nočno vročino opisali kot osupljivo, ker je dosegla tako visoke vrednosti tako pozno v letu. Francoska meteorološka agencija sicer ne more potrditi, ali je bila to najvišja temperatura, zabeležena v novembrski noči, ker imajo podatke le do leta 1990, je pojasnil Sorel. A kot je dodal, se sam ne spomni, da bi v tem letnem času kdaj imeli takšne temperature.

Na francoski strani Pirenejev se razvijejo silovito vroče noči, ko se topel zrak iz severne Afrike in Sredozemlja spusti z gora in se stisne ter se še bolj segreje. Naravni pojav, znan kot Föhnov učinek, še dodaja pogon segrevanju ozračja zaradi kurjenja fosilnih goriv, francoski vremenoslovci pojasnjujejo razloge za tako vroče novembrske noči.