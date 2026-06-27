Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V razgretem avtomobilu v Franciji umrl četrti otrok

Pariz , 27. 06. 2026 10.28 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
A.K.
Vročina v Franciji

Evropa je še vedno pod pokrovom peklenske vročine, ki terja smrtne žrtve. Ta je v Franciji terjala že štiri otroška življenja, zaradi utopitve je umrlo več kot 55 ljudi. Vremenoslovci svarijo da se bo izjemno vroče vreme, ki pesti Evropo, pomaknilo proti vzhodu, kjer bo približno 150 milijonov ljudi izpostavljenih temperaturam nad 35 stopinj Celzija.

V Nemčiji, Belgiji in na Nizozemskem so v petek izmerili rekordno visoke junijske temperature, medtem ko se je število smrtnih žrtev vročinskega vala v Evropi še povečalo, zlasti v Španiji in Franciji. Oblasti so zaradi nevarnosti za zdravje odpovedale koncerte in druge javne prireditve, poroča BBC. 

Znanstveniki opozarjajo, da gre za najhujši vročinski val doslej, saj se skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest sooča z doslej neznanim toplotnim stresom. Po njihovih besedah so tako ekstremne temperature posledica podnebne krize, ki jo povzroča izgorevanje fosilnih goriv, poroča Guardian.

Tragične smrti otrok

V petek je bolnišnica v Marseillu sporočila, da je v začetku tedna na urgentnem oddelku umrl 18-mesečni deček, potem ko so ga v avtomobilu našli v stanju hude hipertermije.

Preberi še Kako hitro lahko pregret avtomobil postane smrtonosna past?

Policijski vir je za časnik Le Figaro povedal, da naj bi oče, ki dela v bližini, sina pomotoma pozabil v avtomobilu, namesto da bi ga odpeljal v vrtec.

Preberi še Kako ukrepati, ko v avtu opazite neodzivno osebo?

V začetku tega tedna so v pariškem predmestju našli mrtvega triletnega dečka, potem ko je splezal v avtomobil in v njem ostal ujet, ko se je aktivirala otroška varnostna ključavnica. V ločenem primeru pa so v parkiranem avtomobilu našli trupli dveh otrok, starih dve in štiri leta.

Padajo vročinski rekordi

V jugozahodnem nemškem mestu Saarbrücken, tik ob francoski meji, so po prvih podatkih izmerili rekordnih 41,3 stopinj Celzija, kar je najvišja temperatura doslej v Nemčiji. Francija je medtem ta teden že tretji dan zapored beležila najvišje temperature v svoji zgodovini.

Vročina v Parizu
Vročina v Parizu
FOTO: AP

Čeprav je vročinski val v Franciji že dosegel vrhunec, je francoski minister za zdravje opozoril, da je še posebej zaskrbljujoče naraščajoče število smrti na domovih. Svetovna meteorološka organizacija (WMO) je opozorila, da bo vročinski val imel velike posledice za zdravje ljudi, ekosisteme, kmetijstvo in delovne razmere.

vročina vročinski val

Ameriški Centom objavil posnetek zadnjih napadov na Iran

24ur.com Na begu pred peklensko vročino: najmanj 40 ljudi umrlo med kopanjem
24ur.com V vročem vozilu umrl malček, najstnik doživel infarkt, v Španiji že 212 mrtvih
24ur.com Peklenska vročina se pomika proti vzhodu, na Balkanu blizu 40 stopinj
24ur.com Do leta 2100 bi lahko zaradi vročinskih valov umrlo 90.000 Evropejcev letno
24ur.com Bo to eden najhujših vročinskih valov v Evropi po letu 1757?
24ur.com Evropa se duši: na Iberskem polotoku več kot tisoč mrtvih
24ur.com Smrtonosna kombinacija vročine in vode: oče utonil pred otroki, več pogrešanih
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devote
27. 06. 2026 11.54
Eni se kar zagovarjajo in opravicujejo take starse... V ZAPOR!!! z njimi in naj tam 10 let razmislja o 1000 stvareh v glavi, ko mu je morala biti edina briga otrok.
Odgovori
0 0
kristinahopsasa
27. 06. 2026 11.20
Ampak v Sloveniji se pa še kar najde folk (in to veliko njih), ki trdijo, da je to normalno poletje. Veliko pove o našem izobraževalnem sistemu!
Odgovori
+0
2 2
Mlecna cesta
27. 06. 2026 11.02
To niso odgovorni starši, žal mi je malčkov, ki so umrli zaradi njih...
Odgovori
+3
5 2
Rainbow warrior
27. 06. 2026 11.02
Ljudje so vedno bolj zmešani. Da pozabiš otroka v avtu....
Odgovori
+3
5 2
bronco60
27. 06. 2026 10.57
Pa kaj je z temi francozi???
Odgovori
+0
3 3
Rudar
27. 06. 2026 11.07
A drugod pa tega ni po tvojem.
Odgovori
+6
7 1
bibaleze
Portal
Rakci so prijetni otroci, ki znajo biti hkrati trmasti in umirjeni
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
Vse, kar morate vedeti o nakupu sončnih očal za otroke
Vse, kar morate vedeti o nakupu sončnih očal za otroke
Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj
Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj
zadovoljna
Portal
Našli pisma, ki razkrivajo manj znano plat princese Diane
Dnevni horoskop: Ribe iščejo vznemirjenje, biki morajo poskrbeti za zdravje
Dnevni horoskop: Ribe iščejo vznemirjenje, biki morajo poskrbeti za zdravje
To je eden najboljših načinov za kurjenje kalorij poleti
To je eden najboljših načinov za kurjenje kalorij poleti
5 napak, ki jih med vročinskim valom delamo vsi (in nas še bolj pregrejejo)
5 napak, ki jih med vročinskim valom delamo vsi (in nas še bolj pregrejejo)
vizita
Portal
Čaj iz špargljev: naravni diuretik, ki zmanjšuje odpadke
Ste med ogroženimi? Te skupine naj bodo pri vročini še posebej pozorne
Ste med ogroženimi? Te skupine naj bodo pri vročini še posebej pozorne
Ko demenca ne pomeni le izgube spomina
Ko demenca ne pomeni le izgube spomina
Kako in s čim preprosto do energije brez kave
Kako in s čim preprosto do energije brez kave
cekin
Portal
5000 evrov dobrodošlice za ta poklic: bi podpisali pogodbo?
Naomi Campbell razkrila šokantno resnico: "Vse je bila prevara!"
Naomi Campbell razkrila šokantno resnico: "Vse je bila prevara!"
Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
moskisvet
Portal
Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle
Pozor, ko potujete: nevaren trik žeparjev je spet aktualen
Pozor, ko potujete: nevaren trik žeparjev je spet aktualen
Razkril ključno spremembo, ki mu je pomagala pri izgubi kilogramov
Razkril ključno spremembo, ki mu je pomagala pri izgubi kilogramov
Brez volje za spolnost? Preverite, ali je kriva služba
Brez volje za spolnost? Preverite, ali je kriva služba
dominvrt
Portal
Neprijeten vonj perila? Strokovnjaki opozarjajo na napako, ki jo dela skoraj vsak
To je najslabši čas za zalivanje trate
To je najslabši čas za zalivanje trate
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
okusno
Portal
Ko je prevroče za pečico: 5 kremnih peciv, ki jih pripravite brez peke
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
voyo
Portal
Živalska patrulja
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763