V razgretem avtomobilu v Franciji umrl četrti otrok

V Nemčiji, Belgiji in na Nizozemskem so v petek izmerili rekordno visoke junijske temperature, medtem ko se je število smrtnih žrtev vročinskega vala v Evropi še povečalo, zlasti v Španiji in Franciji. Oblasti so zaradi nevarnosti za zdravje odpovedale koncerte in druge javne prireditve, poroča BBC.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Vročina v Franciji AP

Vročina v Franciji AP

Vročina v Franciji AP

Vročina v Franciji AP

Vročina v Franciji AP









Znanstveniki opozarjajo, da gre za najhujši vročinski val doslej, saj se skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest sooča z doslej neznanim toplotnim stresom. Po njihovih besedah so tako ekstremne temperature posledica podnebne krize, ki jo povzroča izgorevanje fosilnih goriv, poroča Guardian.

Tragične smrti otrok

V petek je bolnišnica v Marseillu sporočila, da je v začetku tedna na urgentnem oddelku umrl 18-mesečni deček, potem ko so ga v avtomobilu našli v stanju hude hipertermije.

Policijski vir je za časnik Le Figaro povedal, da naj bi oče, ki dela v bližini, sina pomotoma pozabil v avtomobilu, namesto da bi ga odpeljal v vrtec.

V začetku tega tedna so v pariškem predmestju našli mrtvega triletnega dečka, potem ko je splezal v avtomobil in v njem ostal ujet, ko se je aktivirala otroška varnostna ključavnica. V ločenem primeru pa so v parkiranem avtomobilu našli trupli dveh otrok, starih dve in štiri leta.

Padajo vročinski rekordi

V jugozahodnem nemškem mestu Saarbrücken, tik ob francoski meji, so po prvih podatkih izmerili rekordnih 41,3 stopinj Celzija, kar je najvišja temperatura doslej v Nemčiji. Francija je medtem ta teden že tretji dan zapored beležila najvišje temperature v svoji zgodovini.

Vročina v Parizu FOTO: AP