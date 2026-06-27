V razgretem avtomobilu v Franciji umrl četrti otrok

V Nemčiji, Belgiji in na Nizozemskem so v petek izmerili rekordno visoke junijske temperature, medtem ko se je število smrtnih žrtev vročinskega vala v Evropi še povečalo, zlasti v Španiji in Franciji. Oblasti so zaradi nevarnosti za zdravje odpovedale koncerte in druge javne prireditve, poroča BBC.
Znanstveniki opozarjajo, da gre za najhujši vročinski val doslej, saj se skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest sooča z doslej neznanim toplotnim stresom. Po njihovih besedah so tako ekstremne temperature posledica podnebne krize, ki jo povzroča izgorevanje fosilnih goriv, poroča Guardian.
Tragične smrti otrok
V petek je bolnišnica v Marseillu sporočila, da je v začetku tedna na urgentnem oddelku umrl 18-mesečni deček, potem ko so ga v avtomobilu našli v stanju hude hipertermije.
Policijski vir je za časnik Le Figaro povedal, da naj bi oče, ki dela v bližini, sina pomotoma pozabil v avtomobilu, namesto da bi ga odpeljal v vrtec.
V začetku tega tedna so v pariškem predmestju našli mrtvega triletnega dečka, potem ko je splezal v avtomobil in v njem ostal ujet, ko se je aktivirala otroška varnostna ključavnica. V ločenem primeru pa so v parkiranem avtomobilu našli trupli dveh otrok, starih dve in štiri leta.
Padajo vročinski rekordi
V jugozahodnem nemškem mestu Saarbrücken, tik ob francoski meji, so po prvih podatkih izmerili rekordnih 41,3 stopinj Celzija, kar je najvišja temperatura doslej v Nemčiji. Francija je medtem ta teden že tretji dan zapored beležila najvišje temperature v svoji zgodovini.
Čeprav je vročinski val v Franciji že dosegel vrhunec, je francoski minister za zdravje opozoril, da je še posebej zaskrbljujoče naraščajoče število smrti na domovih. Svetovna meteorološka organizacija (WMO) je opozorila, da bo vročinski val imel velike posledice za zdravje ljudi, ekosisteme, kmetijstvo in delovne razmere.
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