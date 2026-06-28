Na jugu Hrvaške že zjutraj več kot 30 stopinj: čez dan 40 stopinj?

Rekorder je bil Dubrovnik, kjer je bilo ob 7. uri zjutraj že 30,8 stopinje, sledi Lastovo s 30,4 stopinje, na letališču v Splitu pa je bilo 30 stopinj. V Splitu je bila temperatura morja le malo nižja od temperature zraka, in sicer je zjutraj znašala 29,8 stopinje, je sporočil hrvaški hidrometeorološki zavod.

Hrvaški meteorologi so danes zaradi vročine izdali rdeče opozorilo za zagrebško, reško, splitsko in dubrovniško regijo, za preostanek države pa velja oranžno opozorilo, poroča Net.hr. Temperature bi se lahko povzpele do 40 stopinj Celzija, vroče vreme pa se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek.

V Franciji, kjer se soočajo z vročinskim valom, so od srede zabeležili okoli 1000 smrti več, kot je običajno, večino med ljudmi, starejšimi od 65 let, je sporočila francoska služba za javno zdravje. Vročinski val se sicer v Franciji počasi zaključuje.

"Od 24. junija smo v primerjavi s podatki za prejšnje mesece zabeležili okoli 1000 dodatnih smrti, pri tem so bili v glavnem prizadeti starejši od 65 let," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz javnozdravstvene službe.

Kot so še sporočili, se je za 40 odstotkov povečalo število smrti na domu.