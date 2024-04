V Franciji v napadu z nožem lažje ranjeni osnovnošolki

Enajstletnico je moški napadel blizu šole, šestletnico pa na bližnjem trgu. Obema je prizadejal površinske rane in so ju odpeljali v bolnišnico, je sporočila policija.

Dodali so, da so osumljenca prijeli na trgu in da se ni upiral. Pojasnili so, da varnostnim službam od prej ni znan in da se zdi, da njegovi motivi "niso povezani z radikalizacijo".

Po napadu so otroke zaprli v šolo, popoldne pa so jih starši že odpeljali domov.

Napad se je zgodil v času, ko je francoski premier Gabriel Attal napovedal vrsto ukrepov v boju proti vrstniškemu nasilju na šolah. Za zdaj sicer ne kaže, da bi imel napadalec povezave s šolo.