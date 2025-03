V Franciji zahtevajo pogojni zapor za krvnika potomke slovenskih medvedov

Lovec trdi, da je streljal v samoobrambi in da ni imel druge izbire. A tožilstvo vztraja, da on in preostali lovci sploh ne bi smeli biti v naravnem rezervatu v Pirenejih, kjer je rjavi medved zaščitena vrsta. Glede na izsledke preiskave je bila medvedka ubita 400 metrov izven dovoljenega lovnega območja.

Lovec je po besedah tožilca zavestno tvegal spopad z medvedom v rezervatu, ki je za medveda območje miru. Zanj zato zahteva štirimesečno pogojno zaporno kazen in dveletno prepoved nošenja orožja, za vseh 16 lovcev pa odvzem lovskih dovoljenj in denarne kazni. Sodbo naj bi izrekli 6. maja.

Zagovorniki pravic živali trdijo, da so medvedi sestavni del krhkega gorskega ekosistema, ki ga ogrožajo človekove dejavnosti in podnebne spremembe.

Po ocenah iz leta 2023 v Pirenejih živi več kot 80 medvedov. Ti so skoraj izginili z območja, preden je Francija v 90. letih prejšnjega stoletja začela izvajati program ponovne naselitve. Med drugim jih je uvozila iz Slovenije.

Po podatkih Wikipedije v francoskem jeziku je Caramelles potomka medvedke Mellbe in medveda Pyrosa, ki so ju iz Slovenije, kjer sta se skotila, v Pireneje preselili v letih 1996 in 1997.