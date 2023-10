V Franciji zaradi groženj z bombami evakuirali šest letališč

V Franciji so zaradi groženj z bombami evakuirali šest letališč, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil policijski vir. Grožnje letališčem v Lillu, Lyonu, Nantesu, Toulousu, Nici in Beauvaisu pri Parizu sledijo več podobnim incidentom v državi v času od nove zaostritve vojne med Izraelom in palestinskim Hamasom.

icon-expand Letalo nad Parizom FOTO: Shutterstock Letališča so grožnje prejela po spletni pošti, oblasti pa so izvedle evakuacijo poslopij, da bi preverile resničnost groženj, je še povedal vir. V preteklih dneh so v Franciji zabeležili več podobnih incidentov, policija pa preiskuje tudi morebitno povezanost dogajanja v Izraelu in Gazi s petkovim smrtonosnim napadom z nožem v šoli na severu Francije. V vmesnem času so iz Nice in Lyona potrdili, da je obratovanje letališč spet normalno.