V Franciji zaradi suma trgovine z ljudmi prizemljili letalo

Potem, ko so oblasti prejele anonimno obvestilo, so v četrtek med tehničnim postankom ustavili letalo Airbus A340. To je pristalo na manjšem letališču Vatry. Policija je zaprla letališče in prijela več ljudi, poroča BBC. Poteka preiskava pogojev in namenov potovanja potnikov. Na letalu naj bi bili namreč tudi nezakoniti migranti, dvema potnikoma so že odvzeli prostost. Potniki so sprva smeli ostati na letalu, pozneje pa so jim v čakalnico prinesli postelje.