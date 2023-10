Vse več lažnih groženj, zato razmišljajo, da bi jih obravnavali kot psihološko nasilje

Danes pa so iz pariške policije sporočili, da so na obrobju Pariza prijeli 16-letnika zaradi lažne prijave o bombi. Najstnika so prijeli v četrtek v kraju Saint-Ouen-l'Aumône severozahodno od Pariza, ker naj bi šoli poslal e-sporočilo z grožnjo o bombi, poroča France24 . Posledično so iz srednje šole Jean Perrin evakuirali okoli 1200 ljudi, od tega okoli 1000 dijakov. Na šoli niso našli nobenega eksplozivnega sredstva, zakaj je najstnik poslal lažno grožnjo, pa ni znano.

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je v četrtek zvečer sporočil, da so v povezavi z lažnimi grožnjami, ki so jih prejele tudi šole in turistični kraji, v zadnjih 48 urah prijeli 18 ljudi.

Poleg letališč so v zadnjih dneh morali kar petkrat evakuirati tudi Versajsko palačo, v minulih dneh pa so grožnje prejeli tudi v pariškem muzeju Louvre.

Pravosodni minister Eric Dupond-Moretti je dejal, da so doslej obravnavali že 22 primerov groženj, ki so se izkazale za lažne.

Vlada je v sredo opozorila, da bo vsaka grožnja predmet tožbe in da storilcem grozita do dve leti zapora in denarna kazen v višini 30.000 evrov. Če so mladoletni, pa bodo za njihovo škodo plačali starši. Pariški tožilec Laure Beccau pa je za Le Parisien opozoril, da bi lahko bile kazni še ostrejše in da razmišljajo o tem, da bi grožnje z bombo obravnavali kot obliko naklepnega psihološkega nasilja. Za ta dejanja pa je zagrožena kazen do treh let zapora in 45.000 evrov.

Lažne grožnje z bombami se pojavljajo, vse odkar so v državi povišali stopnjo teroristične ogroženosti na najvišjo, po tem ko je na eni od srednjih šol v Arrasu moški zabodel in ubil učitelja, v državi pa naraščajo napetosti zaradi dogajanja na Bližnjem vzhodu.