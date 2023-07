V Franciji zbirajo denar za policista, ki je ustrelil 17-letnika

Do kampanje skrajno desnega medijskega komentatorja Jeana Messihe, ki je sicer blizu kandidatu na lanskih predsedniških volitvah, znanem po sovraštvu do tujcev, Ericu Zemmourju, so bili kritični nekateri politiki iz vladajoče koalicije in strank levega političnega pola, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Jean Messiha se igra z ognjem," je na Twitterju zapisal Eric Bothorel, poslanec spodnjega doma francoskega parlamenta iz stranke Preporod francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Vodja opozicijske socialistične stranke Olivier Faure pa je spletni platformi Gofundme, kjer zbirajo sredstva za policista, poslal sporočilo, da omogoča sramotno zbiranje sredstev.