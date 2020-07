V Franciji zdravstvenim delavcem ne bodo le ploskali: rekordno zvišanje plač

Po tednu dni pogajanj so sindikati podpisali dogovor z vlado, ki prinaša povišanje plač zdravstvenim delavcem v vrednosti osem milijard evrov, piše BBC. To bo za posameznika pomenilo 183 evrov na mesec.

Skozi pandemijo covida-19 so bili zdravstveni delavci večkrat nagrajeni z aplavzom in drugimi oblikami zahvale za njihovo požrtvovalnost, a želeli so si, da jim hvaležnost pokažejo tudi na drugačen način. Začeli so protestirati, zahtevali pa so povišice in boljše financiranje bolnišnic.