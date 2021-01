V Franciji znova protesti proti spornemu zakonu o varnosti

Po navedbah organizatorjev protestov je v soboto po državi potekalo 64 protestnih shodov, ki se jih je udeležilo več deset tisoč ljudi. Po navedbah francoskega notranjega ministrstva se je protestov udeležilo okoli 32.770 ljudi, od tega kakih 5050 v Parizu.

Ob robu protestov v francoski prestolnici so po navedbah državnega tožilstva v soboto zvečer prijeli 26 ljudi.

Udeleženci protestov v Parizu so kritizirali sporni zakon o varnosti in obenem izrazili podporo kulturi, ki je zaradi pandemije novega koronavirusa močno na udaru. Objavljeni posnetki prikazujejo ljudi, ki so plesali na tehno glasbo, del protestov pa so bili tudi različni umetniški nastopi. V Franciji so kinematografi, gledališča in muzeji zaradi pandemije že več mesecev zaprti.