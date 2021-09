V francoskega predsednika priletelo jajce

Emmanuel Macron je med obiskom sejma restavracij v Lyonu doživel nov incident. Medtem ko je bil francoski predsednik obdan z novinarji in predstavniki javnosti, so kamere v svoje objektive ujele, kako je vanj priletelo jajce. To ga je zadelo v vrat, nato pa se je odbilo v množico ljudi.

Mladenič, ki je v Macrona vrgel jajce, je pred tem naredil protestno kretnjo in vzkliknil "Vive la revolution", poroča The Independent. Varnostna služba je nato hitro obkrožila predsednika, moškega pa so takoj aretirali. Macron je varnostno službo sicer prosil za srečanje z mladeničem. Želel je namreč ugotoviti, zakaj je prišlo do dogodka. "Če mi ima kaj povedati, naj pristopi," je dejal predsednik.

To sicer ni prvi tovrsten incident, s katerim se je v času svojega predsedovanja soočil Macron. Junija je francoskega predsednika udaril moški, ki se je nagnil čez kovinsko ograjo. Medtem je storilec vzklikal: "Dol z marksizmom." Napadalec Damien Tarel je zaradi dejanja dobil štiri mesece zaporne kazni.