V francoskem parlamentu o nezaupnici vlade, protestniki na ulicah kurijo smeti

V francoskem parlamentu sta napovedana razprava in glasovanje o predlogu nezaupnice vladi premierke Elisabeth Borne, potem ko je ta v četrtek sporno pokojninsko reformo sprejela s pomočjo ustavnih pooblastil in mimo parlamenta. Po napovedih bo vlada glasovanje preživela. Medtem se na ulicah nadaljujejo protesti proti reformi, zato pričakujejo težave v letalskem in železniškem prometu. Stavka učiteljev pa bi lahko vplivala na izvedbo mature, ki se za francoske dijake začne naslednji teden. Na ulicah Pariza pa leži že deset ton smeti, saj stavkajo tudi smetarji.

Francoska premierka Elisabeth Borne FOTO: AP Predloga za glasovanje o nezaupnici vladi sta vložila skrajno desni Nacionalni zbor ter skupina neodvisnih poslancev s podporo poslancev z levice. Po napovedih je zelo malo možnosti, da bi nasprotniki vlade predsednika Emmanuela Macrona zbrali dovolj glasov za izglasovanje nezaupnice. Vlada, ki v parlamentu nima absolutne večine, se je za sprejetje nepriljubljene reforme s pomočjo ustavnih pooblastil odločila, potem ko naj bi ji v nacionalni skupščini za potrditev predloga zmanjkalo nekaj glasov. Reformo, s katero se upokojitvena starost z 62 zvišuje na 64 let, podaljšuje pa se tudi čas vplačevanja prispevkov v pokojninsko blagajno, je sicer pred tem potrdil zgodnji dom parlamenta, senat. Protestniki vztrajajo FOTO: AP Medtem se v Franciji nadaljujejo protesti proti reformi. Zaradi stavke kontrolorjev letenja naj bi tako danes odpovedali med 20 in 30 odstotkov poletov, že od petka pa ne dela nekaj rafinerij na jugu države, zato so ponekod že nastale dolge čakalne vrste za gorivo. Nov večji protest je napovedan za četrtek, kar bi lahko vplivalo na izvedbo mature, ki se bo začela v ponedeljek, saj so tudi učiteljski sindikati pozvali k stavki. Policija se tako pripravlja na še en teden protestov v mestih in manjših krajih po vsej Franciji. Prejšnji teden je pariška policija trg nasproti parlamenta zaprla in na območju prepovedala demonstracije. V nedeljo so v Parizu pridržali več kot 160 ljudi, potem ko so protestniki zažigali smeti, policija pa je odgovorila s solzivcem. Glede na raziskave javnega mnenja reformi nasprotujeta dve tretjini Francozov, stopnja priljubljenosti predsednika Macrona pa je glede na v nedeljo objavljene izide ankete časnika Journal du Dimanche padla na 28 odstotkov, kar je najmanj od protestov rumenih jopičev v predsednikovem prvem mandatu. Macron je sprejetje pokojninske reforme, ki je po oceni vlade nujna za obstoj francoske pokojninske blagajne, navedel kot ključno točko svojega drugega predsedniškega mandata.