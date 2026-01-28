Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V francoskem smučarskem letovišču Courchevel zagorel hotel

Courchevel, 28. 01. 2026 10.32 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
Ti.Š. STA
Požar v hotelu v Courchevelu

V enem izmed hotelov v francoskem smučarskem letovišču Courchevel je izbruhnil požar, zaradi česar so morali evakuirati 83 gostov. Gasilci se še vedno borijo z ognjem, ki bi se lahko še razširil. Zaradi potencialne nevarnosti so davi evakuirali tudi okrog 200 gostov sosednjega hotela. Smrtnih žrtev ali poškodovanih ni bilo.

V luksuznem hotelu Grandes Alpes v francoskem alpskem letovišču Courchevel je včeraj okrog 19. ure izbruhnil požar.

Vzrok požara za zdaj ni znan, ogenj, ki je izbruhnil na podstrešju, pa se je hitro razširil po ostrešju stavbe, katere zunanji del je večinoma lesen.

Gasilci so se nemudoma odzvali in evakuirali 83 gostov hotela. Požara do danes zjutraj še niso uspeli pogasiti, lokalne oblasti pa so sporočile, da gre za "zapleteno operacijo", poročajo francoski in britanski mediji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na terenu ostaja več kot 100 gasilcev, ki so posvarili pred nevarnostjo širitve požara na sosednje stavbe. Zaradi potencialne nevarnosti so evakuirali tudi približno 200 gostov bližnjega hotela Le Lana.

Smrtnih žrtev ali poškodovanih po navedbah gasilcev na srečo ni bilo, evakuirano osebje in goste pa so začasno nastanili v okoliških hotelih.

hotel Courchevel požar Francija

Razbili hrvaško kriminalno združbo: med pridržanimi tudi policist

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Divji petelin
28. 01. 2026 11.23
Iz videa se vidi da sploh ne gasijo
Odgovori
0 0
Divji petelin
28. 01. 2026 11.22
Če bi na delu bili naši lokalni gasilci bi pogasili zadevo v kratkem času. Tukaj smo svetovni prvaki 🔥😇
Odgovori
+3
3 0
Prelepa Soča
28. 01. 2026 11.21
Podtikajo.
Odgovori
+2
2 0
jutri_pa_res
28. 01. 2026 10.45
Prej ko slej bo zaradi požarne varnosti treba prepovedati les kot gradbeni material, razen mogoče za ostrešja manjših hiš. Požari lesenih hiš ali tudi hiš, obloženih z lesom, so vedno katastrofalni, ker ko se to enkrat vžge, gori kot bakla in ko pridejo gasilci, ni več kaj gasiti...Se pravi, za gradnjo cigel in beton, prav tako za kritine. Se še spomnimo identičnega požara pred enim letom v Turčiji, pogorel je hotel na smučišču in je umrlo 76 ljudi, plus seveda še dvakrat toliko težko opečenih...Hotel ves obložen z lesom, kot tale. In zadnji katastrofalni požar v Dražencih pri Hajdini, ko je omrl otrok…Iz posnetkov je bilo razvidno, da je bila celotna gornja (podstrešna ) plošča in stropna obloga lesena in spet je zgorelo kot bakla…
Odgovori
-4
1 5
Prelepa Soča
28. 01. 2026 11.28
Obstojajo protipožarni premazi za les. Les dreves, ki so požagana 1. marca, NE GORI, zato ga uporabljajo za kamine itd. Toda požagajo ga ravno na 1.marca.
Odgovori
+0
1 1
happyrainbow
28. 01. 2026 11.43
Mislim, da nekdo točno 1 mesec prehiteva !
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
vizita
Portal
Kaj storiti, ko izveste za diagnozo?
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
cekin
Portal
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
moskisvet
Portal
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
dominvrt
Portal
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
okusno
Portal
Fit recepti: 3 nizkokalorični obroki, pripravljeni v hipu!
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
voyo
Portal
Nemir
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469