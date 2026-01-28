V francoskem smučarskem letovišču Courchevel zagorel hotel

V luksuznem hotelu Grandes Alpes v francoskem alpskem letovišču Courchevel je včeraj okrog 19. ure izbruhnil požar.

Vzrok požara za zdaj ni znan, ogenj, ki je izbruhnil na podstrešju, pa se je hitro razširil po ostrešju stavbe, katere zunanji del je večinoma lesen.

Gasilci so se nemudoma odzvali in evakuirali 83 gostov hotela. Požara do danes zjutraj še niso uspeli pogasiti, lokalne oblasti pa so sporočile, da gre za "zapleteno operacijo", poročajo francoski in britanski mediji.