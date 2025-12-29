Na francoskem smučišču smučarje nadzoruje umetna inteligenca
Medtem ko slovenska smučišča zadnja leta pospešeno vlagajo predvsem v naprave za umetno zasneževanje, v francoskem Val Thorensu stavijo na tehnologije prihodnosti. V najvišjem evropskem smučarskem letovišču smučarje že nadzoruje umetna inteligenca, življenja rešujejo avtonomni droni, plazove pa lahko vnaprej napove programska oprema.
