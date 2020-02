V francoskem smučarskem središču pri petih Britancih odkrili koronavirus

V Franciji so potrdili pet novih primerov okužbe s koronavirusom, skupno so jih zdaj našteli 11. Z nevarnim virusom je okuženih pet britanskih državljanov, ki so bivali v počitniški hiši v francoskem smučarskem središču Les Contamines-Montjoie blizu meje z Italijo in Švico.

Francoska zdravstvena ministrica Agnes Buzyn je potrdila, da so virus potrdili tudi pri enemu otroku, vseh pet Britancev pa naj bi po zadnjih podatkih okužil Britanec, ki se je predtem vrnil iz Singapurja. Zdravstveno stanje okuženih naj bi bilo po zadnjih podatkih oblasti stabilno.

Še šest Britancev, ki so bili v stiku z okuženimi, so odpeljali v različne bolnišnice po državi. Med njimi so tudi trije otroci, ki so obiskovali lokalne šole v bližini francoskega smučarskega središča. Francoske oblasti so že sporočile, da bodo prihodnji teden zaprle dve šoli na območju vasice, kjer so Britanci prišli v stik z virusom.

"Okuženi Britanec se je vrnil iz Singapurja, kjer je bival med 20. in 23. januarjem, v Francijo pa je prispel 24. januarja. V državi bi ostal štiri dni," je povedala zdravstvena ministrica.