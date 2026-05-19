V francoskem Toulousu iščejo strupeno indijsko kobro

Skoraj teden dni v širši okolici francoskega mesta Toulouse iščejo indijsko kobro. Moški, katerega identiteta je neznana, je policiji prijavil, da pogreša kačo, in od takrat so na terenu različne ekipe, ki iščejo nevarnega plazilca. Iskanje so medtem razširili že na sosednje mesto, kobro pa so opazili že večkrat.