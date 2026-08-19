V francoskem vinogradu našli zažgano truplo vplivnice

Kot poroča časopis "Ouest-France", je delavka našla truplo med vrstami trt v departmaju Gard v južni Franciji. Preiskovalci pregledujejo kraj v Saint-Gillesu (približno 20 kilometrov južno od Nîmesa) in iščejo forenzične dokaze. Pričakuje se, da bo primerjava DNK dokončno potrdila identiteto pokojnice.

Sonia Bellina, ki je na TikToku zbrala približno 260.000 sledilcev, bi septembra dopolnila 30 let. Leta 2025 je prenehala z aktivnostmi na svojem kanalu, kjer je objavljala predvsem videoposnetke s sinhronizacijo ustnic. To so posnetki, v katerih ljudje tiho ali s svojim glasom posnemajo gibe ustnic v zvočnem posnetku nekoga drugega – običajno gre za glasbo ali dialoge. Format so popularizirale aplikacije, kot sta TikTok in Musical.ly, in je zdaj eden najbolj razširjenih video formatov na družbenih omrežjih.