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V francoskem vinogradu našli zažgano truplo vplivnice

Saint-Gilles , 19. 08. 2026 09.53 pred 2 urama 2 min branja 31

Avtor:
M.V.
Sonia Bellina

Iz Francije poročajo o grozljivem odkritju. Delavka je v vinogradu našla delno zgorelo truplo. Njena družina je prepričana, da je pokojnica Sonia Bellina, TikTokerka iz Nîmesa, ki je pogrešana od 10. avgusta. Po poročanju francoskih medijev državno tožilstvo primer preiskuje kot umor.

Kot poroča časopis "Ouest-France", je delavka našla truplo med vrstami trt v departmaju Gard v južni Franciji. Preiskovalci pregledujejo kraj v Saint-Gillesu (približno 20 kilometrov južno od Nîmesa) in iščejo forenzične dokaze. Pričakuje se, da bo primerjava DNK dokončno potrdila identiteto pokojnice.

Sonia Bellina, ki je na TikToku zbrala približno 260.000 sledilcev, bi septembra dopolnila 30 let. Leta 2025 je prenehala z aktivnostmi na svojem kanalu, kjer je objavljala predvsem videoposnetke s sinhronizacijo ustnic. To so posnetki, v katerih ljudje tiho ali s svojim glasom posnemajo gibe ustnic v zvočnem posnetku nekoga drugega – običajno gre za glasbo ali dialoge. Format so popularizirale aplikacije, kot sta TikTok in Musical.ly, in je zdaj eden najbolj razširjenih video formatov na družbenih omrežjih.

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Kako je 29-letnica umrla, še vedno ni jasno. Državno tožilstvo še ni objavilo nobenih podrobnosti o osumljencih ali motivu. Sestra žrtve je poročala, da je imela Sonia zmenek na večer svojega izginotja. Kot je pojasnila, je bila z moškim že prej na zmenkih.

Družina vplivnice se sooča z nesprejemljivimi govoricami in spletnim ustrahovanjem. Med drugim na družbenih medijih nekateri trdijo, da je Sonia delala kot spremljevalka. Družina je izjavila, da so se obrnili na TikTok, da bi zahtevali izbris spornih objav, poroča Bild.

Sonia Bellina vplivnica tiktok

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KOMENTARJI31

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Žilefinska
19. 08. 2026 12.06
Haha vplivnica
Odgovori
0 0
Finfer
19. 08. 2026 12.03
tik-tok na koga je vplivala mogoče na kriminalce.lopove,klošarje in podobne bandite ??
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+2
2 0
luckyss.1
19. 08. 2026 12.03
Kirurg ali inžiner.
Odgovori
0 0
Vlahek
19. 08. 2026 11.45
Nevem zakaj 24ur lahko tako zavaja ter laže
Odgovori
+3
3 0
Vlahek
19. 08. 2026 11.45
Nikoli ni bila vplivnica in nikol nebo, ne pa tam kjer paše....
Odgovori
+3
3 0
zajfa
19. 08. 2026 11.43
Polne sebe in potem naletijo na nekega tipa, ki je totalni psiho in jasno jim je samo tak všeč, ker jih ne j ... pet posto in potem, ko jim ni več zanimiv, najdejo drugega, ali pa jih imajo še par na strani, tip zve, doživi, and the rest is history. Jasno, je ponižanje še toliko večje, ker po "njegovi traumatični izkušnji" (beri užaljeni ego) naprej šopa te videje, kot da se ni nič zgodilo ... Ne vem kaj gre lahko narobe ...
Odgovori
+3
3 0
Wolfman
19. 08. 2026 11.41
Danes ne najdeš več vplivnice na tem svetu, da bi bila nedolžna!
Odgovori
+5
5 0
Kameleon Kiddo
19. 08. 2026 11.37
Pa dobro loleki, od 25komentarjev je en nevtralen ostali pa travmiranje in pluvanje. Niste sposobni osnovne higjene mentalne. Roke si umivate?
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+1
3 2
golika
19. 08. 2026 11.27
neki biseri ravno niso te punce!
Odgovori
+6
7 1
daiči
19. 08. 2026 11.27
A ce bo pridn bo prsu vn po 3 leth?
Odgovori
+1
2 1
golika
19. 08. 2026 11.27
Vse take na grmado!!!
Odgovori
0 0
r h
19. 08. 2026 11.24
Zdaj pleše na drugi strani.
Odgovori
+1
3 2
travc
19. 08. 2026 11.11
Pa kaj se dogaja?Saj berem samo še o umorih.
Odgovori
+8
9 1
exdetektiv
19. 08. 2026 11.16
Folku se rola zaradi uživanja zastrupljene hrane...novodobni terorizem.
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+6
7 1
PIKAPOLONICA1994
19. 08. 2026 11.08
VI in vaš tik tok....povejte mladini, da je to smrtno nevarno.....mogoče bodo preverjali preko UI kaj za hudiča pomeni beseda nevarno....ponoreli svet
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+13
13 0
Xxdproxx
19. 08. 2026 10.59
glede na to da je infulenserka je lahko slo spet za kak tiktok trend. ni nujno da je umor
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+4
5 1
Slash
19. 08. 2026 10.58
Na posnetku nisem videl ustnic...
Odgovori
+8
9 1
Tici 007
19. 08. 2026 11.00
tud jst sem mal nižje gledal😉
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+10
11 1
BrezPitt
19. 08. 2026 10.56
Zadnja leta najnevarnejši poklic je influencarstvo. Vsake toliko najdejo kje kakšnega mrtvega.
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+9
10 1
hapiness
19. 08. 2026 10.55
ko so bile v jav nih hišah so bile bolj varne, sedaj ko so se naselile po spletu je to to, splet je nevaren, če ni IQ- ja
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+17
18 1
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