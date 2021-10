V francoski Katoliški cerkvi od leta 1950 delovalo okoli 3000 pedofilov

V okviru preiskave so odkrili od 2900 do 3200 domnevnih duhovnikov pedofilov, je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil Jean-Marc Sauve. Omenjeno število duhovnikov in drugih članov cerkve, ki jih sumijo pedofilije, je po njegovih besedah le "minimalna ocena".

Poročilo bodo po več kot dveh letih preiskav, ki temeljijo na cerkvenih, sodnih in policijskih arhivih ter intervjujih s pričami, predvidoma objavili v torek.

Sauve, višji francoski javni uslužbenec, je pojasnil, da so želeli v poročilu, ki obsega 2500 strani, količinsko opredeliti število kršiteljev in žrtev. Preučili so tudi mehanizme – zlasti institucionalne in kulturne – v Cerkvi, ki so pedofilom omogočili, da ostanejo na svojih položajih.

Neodvisno komisijo je leta 2018 ustanovila Francoska škofovska konferenca (CEF) kot odgovor na številne škandale, ki so pretresli Cerkev v Franciji in po svetu. Njena ustanovitev je sledila ukrepu papeža Frančiška, ki tiste, ki kaj vedo o spolnih zlorabah v Katoliški cerkvi, zavezuje, da to prijavijo svojim nadrejenim.

Komisijo je sestavljalo 22 pravnih strokovnjakov, zdravnikov, zgodovinarjev, sociologov in teologov, njihova naloga pa je bila preučiti obtožbe o spolnih zlorabah v Cerkvi od leta 1950 naprej. Ko so pričeli z delom, so vzpostavili posebno telefonsko linijo, kar se je izkazalo za dobro odločitev, saj so v naslednjih mesecih prejeli na tisoče klicev, poroča France24.

Končno poročilo bo komisija posredovala CEF, javnosti pa ga bodo predstavili na novinarski konferenci v torek, kamor so povabili tudi predstavnike žrtev. "To bo 'eksplozija'," je dejal eden od članov komisije za AFP, ki je želel ostati anonimen.

Predsednik CEF, škof Eric de Moulins-Beaufort, je ob srečanju s farani iz svoje škofije izrazil skrb, da bo poročilo razkrilo "pomembne in zastrašujoče številke".

Predstavniki francoske Katoliške cerkve pa so svoje duhovnike in farane opozorili, da bo objava poročila "oster in resen trenutek, ki kliče po razkritju resnice in sočutju".