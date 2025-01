V francoskih Alpah plazova pokopala pet smučarjev

Od četverice Norvežanov so trije umrli na kraju nesreče, medtem ko je ženska umrla v bolnišnici v Grenoblu, kamor so jo prepeljali hudo podhlajeno.

Preostali trije smučarji iz skupine so ostali nepoškodovani. Smučarji so sicer bili ustrezno opremljeni za turno smuko, je po poročanju The Guradiana povedal župan Val-Cenisa Jacques Arnoux. Na kraju nesreče je posredovalo deset gorskih reševalcev.

V drugem plazu pa je umrla 30-letna ženska, ki je skupaj z očetom in bratom smučala izven smučišč v masivu Mont Blanc.

Očeta in brata žrtve so prepeljali v bolnišnico. Vsi trije so bili opremljeni z oddajniki in zračnimi blazinami.