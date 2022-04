Na francoskih čezmorskih ozemljih začetek predsedniških volitev

Na francoskih čezmorskih ozemljih zaradi časovne razlike volijo že danes. Prvi so lahko svoj glas oddali volivci na otočju Saint Pierre in Miquelon ob vzhodni obali Kanade. Tam so se volišča odprla ob 8. uri po krajevnem času (opoldne po srednjeevropskem). Sledijo Francoska Gvajana, Guadeloupe, Martinique in Francoska Polinezija.

V celinski Franciji bo prvi krog predsedniških volitev v nedeljo, a naj še ne bi dal odgovora o prihodnjem stanovalcu Elizejske palače. Skoraj gotovo se 24. aprila obeta repriza drugega kroga iz leta 2017, dvoboj Emmanuela Macrona in Marine Le Pen.

Javnomnenjske raziskave napovedujejo prednost Macronu, čeprav se je razlika z Le Penovo v zadnjem času zmanjšala in se njena zmaga v drugem krogu ne zdi več nemogoča. V prvem krogu bi lahko Macron prejel okoli 27 odstotkov glasov, Le Penova pa lahko računa na okoli 23 odstotkov.

Glede na raziskave javnega mnenja ima nekaj možnosti, da se uvrsti v drugi krog, le še skrajni levičar Jean-Luc Mélenchon, a precej verjetneje je, da bodo Francozi znova izbirali med dosedanjim predsednikom in izzivalko s skrajne desnice. Za predsedniški položaj se letos poteguje 12 kandidatov. Volilno pravico ima skoraj 49 milijonov Francozov.