V francoskih šolah prepovedali vstop več učenkam, ki so nosile abajo

Dekletom, ki so odšla, so izročili pismo, v katerem je pisalo, da "sekularizem ni omejitev, ampak svoboda", poroča Deutsche Welle.

Pouk se še dobro ni začel, a je bil več učenkam prepovedan vstop v šolo, ker so nosile tradicionalno muslimansko obleko. Dekletom so sicer ponudili možnost, da obleko slečejo in se preoblečejo v nekaj drugega, vendar se je vsaj 67 deklet raje vrnilo domov, kot da bi sleklo abajo, je potrdil minister za izobraževanje Gabriel Attal za CNN. Če bi dekleta še naprej nosila obleko v šoli, bo po besedah ministra, sledil "nov dialog".

Vrhovno sodišče v Parizu je sicer odločilo, da prepoved ne pomeni resnega in očitno nezakonitega posega v temeljne svoboščine, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pojasnili so, da je vedno pogostejše nošenje abaj v šolah izhajalo iz verskih prepričanj, zakon pa učencem v javnih šolah prepoveduje nošenje simbolov ali oblačil, ki izražajo pripadnost določeni religiji.

V francoske šole je sicer prišlo okoli 298 učenk, ki so nosile abajo, vendar jih je večina oblačilo odstranila. Združenje, ki zastopa muslimane, Akcija za pravice muslimanov (ADM), je pozvalo Državni svet, najvišje francosko sodišče za pritožbe zoper državne organe, naj izda sodno odredbo zoper prepovedi abaje in o prepovedi qamisa, enakovredne moške obleke.

Sicer pa se zdaj pojavlja vprašanje, ali je abaja dejansko oblika verske obleke in ali ima res jasno versko pripadnost. Niso namreč tarča prepovedi le muslimani in njihova oblačila, temveč tudi učenci drugih veroizpovedi. Nedavno je denimo bil v šolo prepovedan vstop dijaku, ki je nosil tradicionalno japonsko oblačilo kimono.

"Pravijo, da je abaja verska obleka, vendar to sploh ni res, je tradicionalna obleka, obleka, ki jo nosijo vsa muslimanska dekleta," je dejala 15-letna učenka, ki ni želela sleči abaje in se je raje vrnila domov. Tudi drugi učenci, ki niso muslimanske veroizpovedi, so se strinjali in poudarili, da abaja ne predstavlja ničesar spornega, temveč je lahko tudi vsakdanje oblačilo.

Več učiteljev in učencev zaradi prepovedi stavka

Učitelji na eni izmed šol na obrobju Pariza so se odločili, da je prepoved islamofobna, in se pridružili stavki, poroča Al Jazeera. Enako misleči so tudi učitelji na liceju Lycee de Stains, ki so dodali, da se s to prepovedjo odvrača pozornost od napadov na javni izobraževalni sistem, pri čemer so opozorili na pomanjkanje pedagoškega osebja in proračunske reze.