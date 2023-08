V Fukušimi v ocean začeli izpuščati hladilno vodo

V jedrski elektrarni Fukušima je leta 2011 ob potresu in cunamiju, ki sta terjala okoli 18.000 življenj, prišlo do taljenja jedra treh reaktorjev. Te je treba, četudi ne delujejo, še vedno hladiti z vodo.

Od takrat je upravljavec elektrarne Tepco zbral 1,34 milijona ton vode, uporabljene za hlajenje ostankov še vedno zelo radioaktivnih reaktorjev, pomešanih s podtalnico in dežjem, ki je prodrl vanje.

Ker prostora za shranjevanje zmanjkuje, so sedaj začeli to vodo izpuščati v ocean, in sicer prek kilometer dolgega predora. Odstranjevanje zbrane vode naj bi trajalo 30 let.