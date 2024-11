V gangsterskem napadu na brazilskem letališču ubili kripto poslovneža

Do streljanja je prišlo na terminalu 2, ki se uporablja za notranje lete. Strelec je iz črnega avtomobila streljal na Lopesa Gritzbacha, pri tem pa ranil še tri osebe. Koliko oseb je bilo udeleženih v streljanju, policija še ni ugotovila, na družbenih omrežjih pa so se pojavili posnetki, na katerih dve osebi ležita na tleh.

Lopes Gritzbacha se je v zadnjem času ukvarjal predvsem s kriptovalutami, v preteklosti pa naj bi bil obtožen pranja denarja. Pred kratkim naj bi se z lokalnim sodnikom dogovoril o priznanju krivde in svojih povezavah z brazilskim kriminalom, kar bi bil lahko razlog za smrtonosni odgovor združb.

PCC je bila ustanovljena avgusta 1993 in je od takrat prevzela glavno vlogo na trgu z drogami, obvladuje tudi večino tihotapskih poti, revne četrti in zapore po vsej Braziliji, kot tudi v odročnih koščkih Amazonije, kjer so si nezakonito prilastili rudnike zlata.

Svoje lovke so razširili tudi v sosednji Paragvaj, kjer so njihovi člani izvedli večmilijonske oborožene rope, bombne napade in atentate. Sodelujejo z bolivijskimi proizvajalci kokaina in italijansko mafijo, poroča The Guardian.