V Gani na obalo naplavilo na stotine mrtvih delfinov in rib

Na plaže Gane je v zadnjih dneh naplavilo na stotine mrtvih delfinov in rib. Oblasti že preiskujejo, kaj je razlog za pogin morskih živali. Začetna testiranja sicer niso pokazala nobenih poškodb na njihovih trupih. Približno 120 delfinov, ki jih je naplavilo na obalo, pa je še vedno živih, a so prešibki, da bi se lahko vrnili v morje, poroča Independent.

Prav tako so oblasti prebivalce opozorile, naj naplavljenih rib in delfinov ne jedo. Vzdolž plaže Axim na zahodni obali države so namreč našli več glav in repov delfinov. Tamkajšnja ministrica za ribištvo in ribogojstvo Mavis Hawa Koomson je zato že apelirala na ljudi, ki so pojedli katero od poginulih živali, naj se javijo za testiranje in morebitno zdravljenje. Prav tako so oblasti opozorile, da bodo trupla verjetno potrebovali za nadaljnje raziskave.