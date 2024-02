V garaži imel staro zarjavelo raketo Genie

Vendar pa moški, ki ni želel biti imenovan, ni bil prav zadovoljen z medijskim pompom, ki je temu sledil. Sam naj bi se namreč le želel rešiti rakete, zato je tudi poklical v muzej, vsekakor pa ni pričakoval, da mu bo na vrata potrkala policija z bombnimi tehniki vred. Moški je policiji pojasnil, da je bila raketa last soseda, ki je umrl, in da je bila prvotno kupljena na nepremičninski razprodaji. Policija je raketo že obravnavala, ko jo je imel v lasti sosed, ampak so odločili, da gre za "artefakt, ki ne predstavlja nobene nevarnosti".

In ker je vojska ni zahtevala nazaj, so sosedu dovolili, da jo obnovi, preden jo pošljejo v muzej. Po navedbah časopisa Seattle Times so raketo med hladno vojno uporabljale ZDA in Kanada.