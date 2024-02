V garažo bo vselil najemnike: '500 evrov ni preveč'

"Mislim, da 500 evrov ni preveč glede na to, za koliko se oddajajo druga stanovanja na tem območju. Se mi zdi, da je to realna cena," je povedal v oddaji na RTL. Kot pravi, ga zainteresirani že sprašujejo, kdaj bo stanovanje na voljo.

Nepremičninska agentka Amra Gluhić verjame, da bo garaža hitro oddana. Povprečna cena najema v Zagrebu znaša okoli 14 evrov za kvadratni meter. "Ne najdeš stanovanja z eno ločeno spalnico za manj kot 600 do 700 evrov, govorimo o garsonjerah, kjer je vse v enem. In takšno stanovanje je 700 evrov, da o kletnem stanovanju ne govorim ... Stane 650 evrov in je urejeno katastrofalno," je po poročanju Net.hr povedala agentka.

V primerjavi z lanskim februarjem so se cene najemnin zvišale za 10 odstotkov. Za 50 kvadratov veliko stanovanje v novogradnji v Zagrebu lastniki zahtevajo 750 evrov brez vključenih stroškov."Naše priporočilo je bilo, da stane okoli 650 do 700 evrov. Sicer pa lastniki sami določijo ceno, pri čemer se ravnajo po soseski in koliko so vložili ter po tem, da je novo pohištvo. Postavili so ceno 750 evrov. Javile so se že štiri osebe," pove Jelena Ivančić, odvetnica in nepremičninska agentka.