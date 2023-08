V Gardskem jezeru se je utopila 20-letnica, ki je skušala rešiti brata

Tragedija se je zgodila v kraju Corno ob Gardskem jezeru. 20-letna Anna je bila v vodi s svojim 14-letnim bratom približno 30 metrov od obale.

Med plavanjem se je brat utrudil in začel težko dihati. Anna mu je skušala pomagati. Držala ga je nad gladino in klicala na pomoč. Dva moška sta skočila v jezero in rešila 14-letnika, Anna pa je medtem izginila. Medtem ko so družinski člani z obale nemočno spremljali dogajanje, so na kraj prispeli reševalci. Ti so kmalu zatem našli 20-letnico na dnu jezera (na globini 6 metrov) in ji nudili prvo pomoč, a je dekle žal umrlo.