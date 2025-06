V Gazi čakali na pomoč, ko jih je napadla izraelska vojska

Po navedbah civilne zaščite in zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo v bližini centra v Rafi ubitih 27 in ranjenih več kot 90 ljudi, potem ko je izraelska vojska na čakajoče na pomoč streljala s tanki in brezpilotniki, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Pred tem je palestinska tiskovna agencija Wafa poročala, da je bila množica pred centrom tarča izraelskega topniškega in letalskega ognja.

Izraelska vojska je v povezavi z incidentom sporočila, da so njeni pripadniki streljali na le nekaj posameznikov, ki so se oddaljili od začrtane poti do centra in se jim približali. Poročila o smrtnih žrtvah naj bi še preverjali.

Po poročanju Al Jazeere je bilo v preteklih osmih dneh ubitih več kot 100 ljudi, ki so v Gazi čakali na pomoč.