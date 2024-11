V Gazi izropali konvoj tovornjakov s hrano

Po prečkanju mejnega prehoda Kerem Šalom je bilo izropanih 98 od 109 tovornjakov s hrano. Po navedbah očividcev so konvoj napadli zamaskirani moški, ki so metali granate. O plenjenju je prva poročala tiskovna agencija Reuters, ki je ob sklicevanju na uradnika agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) navedla, da so izraelske oblasti konvoju ukazale, naj "v kratkem času odide po neznani poti" iz Kerem Šaloma.

Vodja UNRWA Philippe Lazzarini je na današnji novinarski konferenci v Ženevi potrdil plenjenje konvojev in hkrati poudaril, da UNRWA že dlje časa opozarja na popoln zlom civilnega reda v Gazi, poroča britanski BBC.

"Še pred štirimi ali petimi meseci smo imeli lokalne zmogljivosti, ljudi, ki so spremljali konvoje. To je popolnoma izginilo, kar pomeni, da smo se znašli v okolju, kjer se lokalne tolpe in družine med seboj borijo, da bi prevzele nadzor nad vsemi posli in dejavnostmi, ki se odvijajo na jugu. V tem okolju je nemogoče delovati," je dejal.

Ob tem je opozoril, da je na stotine ljudi, ki so obupano iskali hrano, poskušalo vdreti v center v Han Junisu, ki ga vodi UNRWA, ker so mislili, da je bila pomoč dostavljena tja. "Toda konvoji so bili izropani in iz skladišč ni bilo mogoče vzeti prav ničesar," je dodal.