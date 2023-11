V Gazi nadaljevanje silovitih spopadov, Biden pozval k 'premoru'

Izraelska vojska je sporočila, da so njihove sile ob podpori iz zraka in morja prebile Hamasovo obrambno linijo na severu Gaze. Po besedah tiskovnega predstavnika vojske so izraelske sile pred "vrati mesta Gaza". Al Jazeera ob tem poroča, da naj bi izraelska vojska globoko prodirala v severozahodne in severovzhodne dele območja Gaze. Pri tem so presekale dve glavni cesti.

Z območij poročajo o intenzivnih spopadih, prebivalci, ki niso uspeli pobegniti, pa so zdaj tam ujeti, saj je cesta, ki vodi v južni del Gaze, zaprta.

Kot poroča BBC, ki se sklicuje na navedbe palestinskega Rdečega polmeseca, je bilo ponoči v mestu slišati glasne eksplozije, tudi v bližini bolnišnice al-Quds. Izraelske oblasti so predtem bolnišnico pozvale k evakuaciji, a so predstavniki Združenih narodov ocenili, da je to nemogoče, ne da bi s tem ogrozili življenja bolnikov.

Izraelska vojska je sicer potrdila, da je bil v spopadih na severu enklave ubit še en njihov vojak. S tem se je število ubitih izraelskih vojakov povečalo na 17.

Izraelske sile so še tretjič v treh dneh ciljale tudi begunsko taborišče Džabalija. V prvih dveh izraelskih napadih na Džabalijo v torek in sredo je bilo ubitih skoraj 200 ljudi, več kot 750 je bilo ranjenih. V tretjem napadu so življenje izgubili najmanj trije Palestinci, številni pa so bili ranjeni. Okoli 120 ljudi je pogrešanih, so po poročanju katarske televizije Al Jazeera sporočile palestinske oblasti v enklavi. Urad ZN za človekove pravice je v sredo opozoril, da bi izraelski smrtonosni napadi na taborišče glede na število civilnih žrtev in obseg uničenja lahko označili za vojni zločin.