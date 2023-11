V Gazi naj bi bilo ujetih še 25 hrvaških državljanov

Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman je včeraj sporočil, da so prejeli informacijo o smrti hrvaške državljanke. Informacijo še preverjajo, posredoval pa jim jo je član družine domnevne žrtve, smo poročali. A kot piše Dnevnik Nove TV je po njihovih informacijah iz diplomatskih krogov tam umrlo še več hrvaških državljanov. Tam naj bi bilo namreč ujetih še 25 hrvaških državljanov, komunikacija z njimi pa je izredno otežena. Vsi hrvaški državljani, ki so se želeli evakuirati in vrniti v domovino, pa so na varnem v Kairu, je zatrdil Gordan Grlić Radman.