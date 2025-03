V Gazi našli še osem trupel ubitih reševalcev, doslej ubitih 1060

Reševalci so v Rafi odkrili 15 trupel, med njimi osem zdravnikov Mednarodne zveze društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC), šest članov civilne obrambe v Gazi, ki jo vodi palestinsko islamistično gibanje Hamas, in enega uslužbenca Združenih narodov.

Devetčlanska ekipa reševalcev je bila 23. marca v kraju Al Hašašin tarča obstreljevanja, je sporočila IFRC. Njihova trupla so po tednu dni, ko je bil dostop do njih onemogočen, našli v nedeljo. Enega zdravnika Rdečega polmeseca še pogrešajo.

Po navedbah Rdečega polmeseca so bili zdravniki tarča izraelskega napada med opravljanjem humanitarnih nalog, ko so se odpravljali na območje Hašašin v Rafi, da bi nudili prvo pomoč številnim ljudem, ki so bili ranjeni v izraelskem obstreljevanju območja.