V Gazi ob drugem dnevu premirja pričakujejo nove izpustitve talcev

Palestinsko gibanje Hamas naj bi danes v skladu z dogovorom izpustilo novih 14 talcev, potem ko so v petek ob prvem dnevu štiridnevnega premirja izpustili 13 izraelskih talcev, zajetih med napadom na to državo 7. oktobra, poroča AFP.

Izraelske oblasti so po navedbah AFP sporočile, da so že prejele seznam tistih, ki naj bi jih osvobodili. Izrael naj bi danes v zameno za osvoboditev 14 talcev izpustil 42 zaprtih palestinskih žensk in otrok.