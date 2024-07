V Gazi okoli 40 milijonov ton ruševin, obnova bi trajala do leta 2040

Za odlaganje ruševin bodo potrebna obsežna odlagališča na površini od 250 do 500 hektarjev, odvisno tudi od tega, koliko ruševin bo mogoče reciklirati. Razvojni program ZN (UNDP) je že maja sporočil, da bi obnova med vojno uničenih domov po najbolj optimističnem scenariju trajala vse do leta 2040, celotna rekonstrukcija ozemlja, vključujoč odstranjevanje ruševin, pa bi na koncu znašala okoli 36 milijard evrov.

Ocena ZN je objavljena kot del prizadevanj za zbiranje sredstev za zgodnje načrtovanje obnove Gaze. Pokazala je tudi, da bo najverjetneje konflikt zmanjšal raven zdravja, izobraževanja in blaginje na tem območju na raven iz leta 1980, kar bi praktično izničilo 44 let razvoja.

"V mestu Han Junis na jugu Gaze ni niti ene nedotaknjene stavbe," je dejal za Guardian eden od uradnikov ZN v Gazi. "Spremenila se je dejanska topografija. Tam, kjer ni bilo stavb, so bili hribi. Bombe, ki jih je odvrgel Izrael, tehtajo okoli 900 kilogramov in dejansko spreminjajo pokrajino."

In ne samo domovi, uničene ali poškodovane so tudi šole, zdravstveni domovi, ceste, kanalizacija in vsa druga kritična infrastruktura. In cena za obnovo se z dneva v dan le še povečuje.