V Gazi pokopal že okoli 18.000 ljudi: 'Nisem še bil tako utrujen'

Grobar Jusuf Abu Hatab že več kot dve leti opravlja izjemno zahtevno in neprekinjeno nalogo. Od 15. oktobra 2023 je po njegovih ocenah pokopal med 17.000 in 18.000 ljudi, kar priča o obsežnem trpljenju, ki ga povzročajo izraelske vojaške operacije, je povedal za turško tiskovno agencijo Anadolu. Pravi, da je pogrebni sistem "na robu popolnega propada".
Dnevno dela od 14 do 16 ur. "To je najtežje obdobje, kar sem ga doživel v tem poklicu - po delu, trpljenju in izčrpanosti. Nikoli prej še nisem bil tako utrujen," je dejal.
Poleg pokopa tudi pere in pripravlja trupla. Opisal je pretresljive prizore: podzemne prostore, kjer je pokopal tudi po 15 trupel, skupne grobove v bližini bolnišnice Naser, v katerih je pokopanih več sto ljudi, ter dni, ko je naenkrat pokopal tudi do 100 oseb.
Sam je v izraelskih napadih izgubil sina in brata, a kljub vsemu nadaljuje s svojim delom.
Nikoli ne bo pozabil vonja
Spomnil se je trenutka, ko je moral v grobnico spustiti vrečo z neidentificiranimi, razpadajočimi ostanki – rokami, nogami in glavami: "Prisežem, v tisti grobnici nisem mogel ostati niti minute več." Vonja tistega dne ne bo nikoli pozabil, je dejal.
Opozoril je tudi na kritično pomanjkanje osnovnih potrebščin. "Nimam mila, da bi umil mrtve. Nimam ničesar," je opisal skoraj popoln kolaps pogrebnih služb.
Čeprav je 10. oktobra 2025 stopil v veljavo sporazum o premirju po napadih, ki so se začeli 8. oktobra 2023, poročila kažejo na nadaljevanje kršitev premirja.
