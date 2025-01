Prekinitve ognja v Gazi še ne bo: 'Hamas ni posredoval seznama talcev'

"Gibanje Hamas se zavezuje k pogojem sporazuma o prekinitve ognja. Poudarjamo, da je do zamud pri posredovanju seznama talcev, ki naj bi bili izpuščeni v prvi fazi, prišlo zaradi tehničnih razlogov na terenu," so po poročanju CNN sporočili iz Hamasa.

Dogovor je sicer predvideval, da naj bi tekom dneva Hamas po navedbah Izraela izpustil prve izraelske talce, Izrael pa palestinske zapornike. V prvi od treh faz dogovora naj bi Hamas izpustil 33 od 94 talcev, Izrael pa tisoč palestinskih zapornikov.

Dogovor o prekinitvi ognja in izmenjavi ujetnikov, ki so ga pogajalci Izraela in palestinskega gibanja Hamas ob posredovanju ZDA, Egipta in Katarja dosegli v sredo v Dohi, je v petek že potrdil izraelski varnostni kabinet, v noči na soboto pa še izraelska vlada.

Dogovor zajema tri faze. V prvi, ki naj bi trajala šest tednov, naj bi Hamas najprej izpustil 33 od 94 izraelskih talcev, ki so še vedno v Gazi, Izrael pa približno tisoč palestinskih zapornikov. V preostalih dveh fazah naj bi sledila izpustitev preostalih talcev, postopen umik izraelskih sil z naseljenih območij v Gazi, pa tudi začetek povojne obnove enklave.

Predsednik ZDA Joe Biden je v sredo pojasnil, da dogovor v prvi fazi vključuje "popolno in dokončno prekinitev ognja", v drugi fazi pa "trajni konec vojne". Številni voditelji in predstavniki mednarodnih organizacij so že pozdravili dogovor in hkrati pozvali k zagotavljanju humanitarne pomoči za prebivalce opustošene Gaze in krepitvi prizadevanj za trajen mir v regiji.

Izraelska vojska je sicer kljub sklenitvi dogovora o prekinitvi ognja v preteklih dneh nadaljevala napade na Gazo, od srede pa je bilo v enklavi ubitih več kot sto ljudi. Skupno je bilo od začetka vojne v Gazi 7. oktobra 2023 po zadnjih podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih okoli 46.900 ljudi, še več kot 110.000 pa ranjenih.