V Gazi je začelo veljati štiridnevno premirje

Sprva je bilo načrtovano, da bosta Izrael in palestinsko oboroženo gibanje Hamas v skladu z dogovorom spopade prekinila že v četrtek, a so nato vse skupaj prestavili na petek. Premirje naj bi začelo veljati ob 7. uri po krajevnem času oz. 6. uri po srednjeevropskem času.

Prvo skupino 13 talcev naj bi Hamas izpustil danes ob 16. uri po lokalnem času, takoj po izpustitvi naj bi jih odpeljali v bolnišnico v Tel Avivu. V zameno bo Izrael izpustil 150 palestinskih žensk in najstnikov, ki so trenutno v izraelskih zaporih.

Spopadi so se na območju Gaze sicer nadaljevali vse do premirja. Tik pred začetkom prekinitve ognja so se na izraelskem ozemlju ob meji z Gazo oglasile sirene za raketne napade. Izraelska vojska je pred tem okrepila napade na območju Gaze in bo med prekinitvijo ognja ohranila svoje vojake v palestinski enklavi. Izrael je sicer že napovedal, da bo po izteku premirja nadaljeval vojno proti Hamasu.

Fajonova v Izraelu

V Izrael odhajata tudi zunanja ministra Slovenije in Portugalske Tanja Fajon in Joao Gomes Cravinho. Sestala se bosta z zunanjim ministrom Elijem Koenom, vljudnostno pa se bosta srečala tudi s predsednikom Jicakom Hercogom. Nato naj bi se v Ramali na zasedenem Zahodnem bregu sestala s palestinskim kolegom Rijadom al Malikijem, sprejel pa ju bo tudi palestinski premier Mohamed Štejeh.

V soboto bosta s predstavniki Jordanije in Egipta kot ključnima regionalnima partnerjema govorila o trenutnih razmerah in možnostih za mir v regiji, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.