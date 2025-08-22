V Gazi tudi uradno razglašena lakota

Pobuda Združenih narodov za celovito klasifikacijo faz prehranske varnosti (IPC) je na območju mesta Gaza uradno razglasila lakoto, kar je prva tovrstna razglasitev na območju Bližnjega vzhoda.

Da se v regiji razglasi lakoto, mora vsaj 20 odstotkov ljudi trpeti zaradi ekstremnega pomanjkanja hrane, pri čemer je eden od treh otrok akutno podhranjen, dva od 10.000 ljudi pa vsak dan umreta zaradi lakote ali podhranjenosti in bolezni.

Po oceni IPC huda lakota ogroža okoli pol milijona ljudi, podhranjenost pa ogroža življenja 132.000 otrok, mlajših od pet let.

"Čas za razprave in oklevanje je minil, lakota je prisotna in se hitro širi," piše v 59-stranskem poročilu, ki navaja, da je lakota v celoti posledica človekovega delovanja, a jo je mogoče ustaviti. "Vsak nadaljnji odlog - četudi je le za nekaj dni - bo povzročil popolnoma nesprejemljivo povečanje smrtnosti zaradi lakote," so še zapisali.

IPC je namreč svojo klasifikacijo dvignila na 5. raven, kar je najvišja in najhujša stopnja na lestvici akutne prehranske negotovosti, poroča BBC . V poročilu so zapisali, da kar 514.000 ljudi oziroma skoraj četrtina Palestincev v Gazi trpi za lakoto, ta pa bi lahko do konca septembra dosegla 641.000 ljudi.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob poročilu dejal: "Ko se že zdi, da ni več besed, s katerimi bi opisali pekel v Gazi, se doda nova - lakota." Slednje je označil za tragedijo, ki jo je povzročil človek, moralno obtožnico in neuspeh človeštva. "Lakota ni le stvar hrane; gre za namerno propadanje sistemov, potrebnih za preživetje človeka," je dodal.

Ob tem je Guterres poudaril, da ima Izrael "obveznosti po mednarodnem pravu - vključno z dolžnostjo zagotavljanja hrane in medicinskih prehranskih dopolnil za prebivalstvo". "Ne moremo dovoliti, da se to nesankcionirano nadaljuje. Nič več izgovorov. Čas za ukrepanje ni jutri – čas je zdaj," je dejal ter ponovil poziv k takojšnjemu premirju.

Odzval se je tudi visoki predstavnik ZN za človekove pravice Volker Türk, ki je le nekaj minut po razglasitvi lakote dejal, da je "lakota kot metoda vojskovanja vojni zločin".

Türk je dejal, da bi lahko posledične smrti "prav tako pomenile vojni zločin namernega ubijanja", medtem ko je generalni sekretar ZN Antonio Guterres dejal: "Ne moremo dovoliti, da se te razmere nadaljujejo nekaznovano."

Izraelsko zunanje ministrstvo je sicer poročilo Mednarodne komisije za prehransko varnost, ki jo podpirajo Združeni narodi, zavrnilo, poroča France24. Trdijo namreč, da v Gazi ni lakote in da ugotovitve temeljijo na "laži Hamasa".

IPC so ob tem obtožili tudi, da so znižali prag za razglasitev lakote - obtožbe, ki jih je komisija že zanikala. Pojasnili so, da se pri ocenjevanju na podlagi teže in višine uporablja 30-odstotni prag, vendar ta mera trenutno ni na voljo v Gazi.

V odsotnosti mere se tako uporablja ločena mera obsega otroških rok – ki ima prag, ki razglasi lakoto, ko ima 15 odstotkov otrok obseg roke pod določeno normo. "Ta standard je v veljavi že več kot desetletje," so poudarili.