V Gazi ubita vdova soustanovitelja Hamasa

Od 7. oktobra, ko so se pričeli boji s pripadniki Hamasa, je bilo ubitih najmanj 306 izraelskih vojakov, je navedla izraelska vojska. Tiskovni vojske je danes, 12 dni po napadu Hamasa, dejal, da v vojski ne izključujejo možnosti, da je kateri od pripadnikov te militantne skupine še na ozemlju Izraela.

Po preteklih navedbah so sicer izraelske varnostne sile v bojih ob vdoru Hamasa na ozemlju Izraela ubile več kot 1000 palestinskih borcev.

V napadu na Izrael po kopnem, morju in zraku so pripadniki Hamasa po besedah tiskovnega predstavnika zajeli 203 talce in jih s seboj odpeljali v Gazo.

Smrt vdove soustanovitelja Hamasa

Palestinska enklava je od takrat pod silovitim obstreljevanjem izraelskih sil. V enem od raketnih napadov naj bi bila po poročanju palestinskih medijev ubita tudi Džamila al Šanti, edina članica Hamasovega politbiroja.