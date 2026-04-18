Tujina

V Gazi ubita voznika tovornjakov z vodo

Gaza, 18. 04. 2026 17.54 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Pomanjkanje pitne vode v Gazi

Dva voznika tovornjakov z vodo, s katerimi oskrbujejo prebivalce Gaze, sta bila v petek ubita v izraelskem obstreljevanju kljub veljavnemu premirju, je sporočil Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef). Izraelska vojska obtožbe še preučuje.

"Unicef je ogorčen nad umorom dveh voznikov tovornjakov, ki sta bila v okviru pogodbe z Unicefom zadolžena za oskrbo družin v Gazi s čisto vodo. Umrla sta zaradi izraelskega streljanja v incidentu, ki se je zgodil danes zgodaj zjutraj (...). Unicef izreka sožalje družinam umorjenih," so zapisali v izjavi.

Ubita voznika sta prevažala čisto vodo iz postaje za polnjenje Mansura na severu palestinske enklave, ki je po navedbah Unicefa še edina delujoča tovrstna postaja, ki omogoča oskrbo prebivalcev Gaze s čisto vodo.

"Humanitarni delavci, izvajalci nujnih storitev in civilna infrastruktura nikoli ne smejo biti tarča napadov," je ob tem opozoril Unicef.

Izrael so pozvali, naj v luči incidenta uvede preiskavo, izraelska vojska pa je sporočila, da obtožbe še preučuje.

Gaza Unicef humanitarna kriza izraelska vojska

Slovenija, Irska in Španija pozivajo EU k odzivu na izraelske kršitve

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko
Kaj morate vedeti, če dojite v nosečnosti ali tandemu?
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
Neverjeten trend, ki osvaja Slovenijo
Kaj se zgodi v telesu, ko zmanjšamo sladkor: to so spremembe po 3, 7 in 30 dneh
Zakaj se pojavi nenadna bolečina v prsih in kateri znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Sredi snega v bikiniju: fotografija, ki je razvnela družbena omrežja
Imel je 20 let, ko je izumil izdelek, ki je spremenil svet
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
April na vrtu: Rastline, ki jih morate obrezati zdaj za bujno cvetenje
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Super priloge za vikend kosilo: ko spremljevalci postanejo zvezde krožnika
Kmetija
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
