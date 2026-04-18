V Gazi ubita voznika tovornjakov z vodo

"Unicef je ogorčen nad umorom dveh voznikov tovornjakov, ki sta bila v okviru pogodbe z Unicefom zadolžena za oskrbo družin v Gazi s čisto vodo. Umrla sta zaradi izraelskega streljanja v incidentu, ki se je zgodil danes zgodaj zjutraj (...). Unicef izreka sožalje družinam umorjenih," so zapisali v izjavi.

Ubita voznika sta prevažala čisto vodo iz postaje za polnjenje Mansura na severu palestinske enklave, ki je po navedbah Unicefa še edina delujoča tovrstna postaja, ki omogoča oskrbo prebivalcev Gaze s čisto vodo.