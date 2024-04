V Gazi umrli štirje humanitarni delavci: 'Prenehajte z ubijanjem civilistov'

Le nekaj ur po tem, ko je organizacija World Central Kitchen po pomorski poti z ladjo uspela pripeljati hrano, ki bi pomagala več tisoč ljudem v Gazi, se je za delavce ta dostava klavrno končala. Posnetki, ki so preplavili družbena omrežja, prikazujejo trupla petih mrtvih ljudi v bolnišnici al Aqsa Martyrs v mestu Deir al-Balah v Gazi, vsi pa so nosili zaščitno opremo s prepoznavnim logotipom dobrodelne organizacije, poroča AP.

Ustanovitelj WCK, Jose Andres , je sicer smrti delavcev že potrdil. "Izraelska vlada mora ustaviti to ubijanje, prenehati mora omejevati humanitarno pomoč, prenehati ubijati civiliste in humanitarne delavce ter prenehati uporabljati hrano kot orožje," je zapisal na družbenih omrežjih. "To so ljudje, angeli, z njimi sem služil v Ukrajini, Gazi, Turčiji, Maroku, Bahamih, Indoneziji. Niso brez obraza, niso brez imena."

Izraelska vojska se je, po poročanju AP, že odzvala, sporočili so, da preverjajo okoliščine tega tragičnega incidenta. Na tragično usodo delavcev se je odzvala tudi dobrodelna organizacija World Central Kitchen (WCK), s katere so sporočili, da bodo "delili več informacij, ko bodo zbrali vse podatke".

"To je tragedija, humanitarni delavci in civilisti nikoli ne smejo biti tarča," je dodala tiskovna predstavnica WCK Linda Roth.

Ostro so na informacijo o smrti delavke WCK, ki naj bi bila avstralska državljanka, odreagirali tudi na avstralskem ministrstvu za zunanje zadeve. "Bili smo jasni glede potrebe po zaščiti življenj civilistov v tem konfliktu," so sporočili. Avstralski premier pa je opozoril, da Avstralija pričakuje popolno sprejetje odgovornosti za smrt humanitarne delavke.

Napad je obsodila tudi militantska skupina Hamas, ob tem pa so pozvali ZN, naj čim prej ukrepajo. "Ta zločin znova potrjuje, da okupatorji nadaljujejo svojo politiko namernega ubijanja nedolžnih civilistov, mednarodnih ekip za pomoč in humanitarnih organizacij," so zapisali v izjavi, ki jo povzema CNN.

Po besedah Mahmouda Thabeta, reševalca palestinskega Rdečega polmeseca, ki je bil v ekipi, ki je pripeljala trupla v bolnišnico, so bili delavci ravno v konvoju treh avtomobilov in so prečkali severno Gazo, ko jih je zadela izraelska raketa. Delavci naj bi bili na severu, ker so usklajevali distribucijo novo prispele pomoči in so se želeli vrniti v Rafo na jug.

WCK zagotavlja obroke regijam in skupnostim, ki jih je prizadela katastrofa. So ena izmed redkih humanitarnih organizacij, ki še dostavlja hrano v Gazo. Marca so dostavili kar 200 ton hrane v Gazo, pošiljka pa je vključevala dovolj sestavin za 500.000 obrokov.