'Največ ubitih humanitarnih delavcev v zgodovini ZN'

V Gazi je bilo ubitih več humanitarnih delavcev Združenih narodov kot v katerem koli drugem konfliktu v 78-letni zgodovini organizacije, kar je oster opomin, da Izrael ni prizanesel niti humanitarnemu osebju. Umrlo je tudi več novinarjev, zato so medijske hiše skupaj z novinarji napisale odprto pismo.

Vse od začetka vojne 7. oktobra sta bila ubita 102 humanitarna delavca Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA), 27 pa je bilo ranjenih, piše CNN. "V zadnjih 24 urah je bila ena članica osebja UNRWA z družino ubita na severu Gaze zaradi napadov," je zapisala agencija. "To je največje število humanitarnih delavcev Združenih narodov, ubitih v konfliktu v zgodovini Združenih narodov."

Uradi ZN so zato včeraj po vsem svetu spustili zastave na pol droga, osebje pa je z minuto molka počastilo svoje kolege, ki se iz Gaze ne bodo več vrnili. "Nikoli ne bodo pozabljeni," je dejal generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je vodil minuto molka s sedeža ZN v New Yorku.

V Gazi je UNRWA imela skupno 13.000 osebja, mnogi pa so umrli skupaj s svojimi družinami med bombardiranjem. "Bili so učitelji, ravnatelji šol, zdravstveni delavci, vključno z ginekologom, inženirji, podpornim osebjem in psihologi," je zapisano v izjavi UNRWA. Humanitarni delavci ZN so med najmanj 11.180 ljudmi, ubitimi v izraelskih zračnih napadih, vključno s 4609 otroki, poroča palestinsko ministrstvo za zdravje v Ramali. UNRWA je sicer glavna agencija ZN, ki deluje v Gazi in daje zatočišče približno 780.000 ljudem v več kot 150 precej polnih objektih. Agencija tam deluje že vse od ustanovitve Združenih narodov leta 1945. Gaza, kjer živi več kot dva milijona ljudi, stisnjenih na 362 kvadratnih kilometrih, je bila dolgo eden najrevnejših predelov na svetu, zadnjih 17 let pa je bila tudi odrezana od zunanjega sveta zaradi izraelske in egipčanske blokade. V Gazi se je zdaj, od začetka obleganja in bombardiranja, skoraj v celoti zlomil zdravstveni sistem, uničene so cele soseske in ulice, izjemno hitro pa zmanjkuje vseh osnovnih dobrin. Osebje ZN dela 24 ur na dan s premalo zalogami, da bi podprli tiste, ki so razseljeni v šolah in stavbah ter pomagali pri pomoči, ki prihaja v Gazo. Vendar bo agencija kmalu v celoti prisiljena zaustaviti vse storitve zaradi pomanjkanja goriva, piše CNN. Prav tako UNRWA nima goriva za polnjenje svojih tovornjakov in ne bo mogla prejeti dostave pomoči prek prehoda Rafa, je sporočil direktor za zadeve UNRWA, Thomas White.

icon-expand Zatočišče ZN v Khan Younisu FOTO: AP

"Ljudje se vsakodnevno trudijo najti kruh, vodo in zaščititi svoje otroke. In kljub temu in hudi izgubi znotraj te organizacije ostajajo zavezani storiti vse, kar je v njihovi moči, da pomagajo in zagotovijo podporo ljudem v Gazi," je dejal generalni komisar UNRWA Phillipe Lazzarini. Zadetih je bilo tudi več kot 60 objektov UNRWA, večinoma šol. Nedavno je bil eden od prostorov v Rafi na jugu Gaze tarča napada, škoda je bila ogromna. "Ta nedavni napad je še en znak, da nikjer v Gazi ni varno. Ne sever, ne srednja območja in ne jug. Neupoštevanje zaščite civilne infrastrukture, vključno z objekti ZN, bolnišnicami, šolami, zavetišči in kraji bogoslužja, priča o stopnji groze, ki jo vsak dan doživljajo civilisti v Gazi," je bil jezen Lazzarini.

icon-expand Humanitarna pomoč prispela v Gazo FOTO: AP

Izraelska vojska je sicer dejala, da je bil napad izveden na podlagi operativnih zahtev v bližini stavbe ZN. Sporno pa je, piše CNN, da je bilo vseh 70 odstotkov poškodovanih objektov južno od Gaze, v srednjih in južnih območjih, vključno z Rafo in Khan Younisom. Ampak tja je izraelska vojska napotila civiliste, ker naj bi bilo varno. Situacija v Gazi je nevarna tudi za novinarje Najmanj 39 novinarjev je bilo ubitih v spopadih med Izraelom in Gazo, kar je dvakrat več kot število smrtnih žrtev novinarjev v letu in pol vojne v Ukrajini. Odbor za zaščito novinarjev (CPJ) pravi, da je med ubitimi 34 Palestincev, najmanj štirje Izraelci in libanonski novinar, navaja Al Jazeera. Namerno ciljanje novinarjev in civilistov se po mednarodnem humanitarnem pravu smatra kot vojni zločin. Novinarji naj bi imeli svobodo in zaščito pri opravljanju svojega dela brez nepotrebnega vmešavanja, toda v prvih tednih vojne je izraelska vojska pojasnila, da ne more zagotoviti varnosti novinarjev, ki delujejo na območju Gaze.

Organizacija Novinarji brez meja zdaj preiskuje, poroča Al Jazeera, ali so bili novinarji namerno tarča izraelskih sil. Vložili so tudi pritožbo na Mednarodno kazensko sodišče (ICC). Trdijo namreč, da je Izrael zagrešil vojne zločine proti novinarjem v Gazi. Mednarodna zveza novinarjev (IFJ) je objavila pismo, ki ga je podpisalo 80 novinarskih skupin, naj izraelske oblasti prevzamejo polno odgovornost za zaščito novinarjem, ki poročajo o konfliktu. "Od Izraelcev zahtevamo izrecno zavezo, da bodo njihove oborožene sile naredile vse, da zagotovijo, da se grozljivo število novinarjev, ki so umrli v tem spopadu, ne bo več povečevalo. To je enostavno nesprejemljivo in izraelska vlada bo morala sprejeti svojo odgovornost," piše v pismu. "Stojimo ob strani svojim kolegom v Gazi in naznanjamo njihova pogumna prizadevanja pri poročanju sredi pokolov in uničenja. Brez njih bi mnoge grozote na terenu ostale nevidne. Pridružujemo se novinarskim združenjem, ki zahtevajo izrecno zavezo Izraela, da bo končal nasilje nad novinarji in drugimi civilisti. Zahodne redakcije imajo ogromno koristi od dela novinarjev v Gazi in morajo takoj ukrepati, da pozovejo k njihovi zaščiti."

