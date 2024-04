Vojna v Gazi: Biden dejal, da Izrael 'dela napako'

Predstavnik Palestincev na mejnem prehodu Rafa je v torek potrdil, da je v enklavo prispelo okoli 280 tovornjakov s pomočjo in gorivom. Kot je v torek navedla UNRWA, pa se "količina humanitarne pomoči, ki prihaja v Gazo, ni bistveno spremenila, prav tako se ni izboljšal dostop do severa," kjer vladajo najhujše razmere, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Gre za nov prikaz nezadovoljstva Bele hiše nad ravnanjem Izraela v Gazi, ki v nasprotju z odločitvami Meddržavnega sodišča (ICJ) in Varnostnega sveta ZN nadaljuje napade v enklavi, kjer prebivalstvo zaradi omejitev dobav humanitarne pomoči vse bolj trpi tudi za posledicami lakote in bolezni.

Ameriški predsednik, ki od začetka uničujoče ofenzive v Gazi diplomatsko in vojaško podpira Izrael, je Netanjahuju sporočil, naj pozove k premirju, in omogoči celovit dostop hrane in zdravil v sledečih "šestih, osmih tednih".

Izrael je precej pod pritiskom mednarodne skupnosti, naj okrepi dostavo humanitarne pomoči v blokirano območje ob Sredozemskem morju, kjer že od oktobra bije boj proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas. Vojna je terjala že skoraj 33.500 smrtnih žrtev, večina prebivalstva pa je razseljena in se sooča z lakoto.

Med drugim danes poteče tudi rok, do katerega mora Izrael vrhovnemu sodišču predložiti ukrepe za okrepitev dostave pomoči v Gazo. Na sodišče so se namreč pritožile nevladne organizacije, ki so obtožile oblasti, da omejujejo dostop pomoči in ne spoštujejo svojih obvez kot okupacijska sila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem ko je Izrael v veliki meri krivil Združene narode, da pomoči v Gazi ne razdeljujejo pravilno, so predstavniki ZN in humanitarnih organizacij obsodili omejitve in upravne zavore pri vnosu nujno potrebnih zalog. Ob tem opozarjajo na podatke ZN, da je pred vojno v Gazo dnevno vstopilo najmanj 500 tovornjakov s pomočjo in drugimi dobrinami.