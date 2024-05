V Gazo prek ameriškega pomola prispela prva pomoč

Pomoč bi lahko nekoliko olajšala trpljenje prebivalstva v enklavi, četudi so Združeni narodi doslej opozarjali, da dobave pomoči po morju ali iz zraka lahko le delno nadomestijo transport po kopnem. Ta je v veliki meri onemogočen zaradi izraelskih omejitev in zasedbe vseh vstopnih točk v uničeno enklavo.

Okoli 9. ure po lokalnem času so tovornjaki humanitarno pomoč z začasnega plavajočega pomola prepeljali na kopno, je sporočilo osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom). Pomol so po večdnevnih zamudah pred obalo Gaze zasidrali v četrtek.

Očividci so za francosko tiskovno agencijo AFP poročali o srditih spopadih v begunskem taborišču Džabalija in njegovi okolici. Po nekaterih navedbah je Rafo obstreljevala tudi izraelska mornarica.

Že tako hude humanitarne razmere poslabšujejo nenehni napadi izraelskih sil. Te so davi zadele šolo v begunskem taborišču Nuseirat in pri tem ubile najmanj štiri osebe, ki so tam našle zatočišče.

Izraelska vojska je nadaljevala tudi z racijami na preostanku zasedenih palestinskih ozemelj. Pri kraju Tulkarem na Zahodnem bregu so znova izbruhnili spopadi med lokalnim prebivalstvom in vojsko, v katerih je bil ubit moški.

Biden na udaru kongresa zaradi omejitev dobav orožja Izraelu

Predstavniški dom ameriškega kongresa je v četrtek z 224 glasovi proti 187 potrdil predlog zakona, s katerim želi prisiliti predsednika Joeja Bidna, da v celoti nadaljuje z dobavami orožja Izraelu. Republikanci so se s tem odzvali na odločitev Bidnove vlade o ustavitvi pošiljanja velikih bomb v upanju, da preprečijo napad na Rafo na jugu Gaze.

Bidnova vlada je ta mesec v želji, da bi Izrael odvrnila od ofenzive na Rafo, začasno ustavila pošiljko 3500 bomb, od katerih so nekatere težke tudi do tisoč kilogramov in lahko na gosto naseljenih območjih ubijejo na stotine ljudi. Republikanci so bili ogorčeni, Bidna pa obtožili, da je zapustil najbližjega zaveznika ZDA na Bližnjem vzhodu.

Bela hiša in demokrati so bili proti predlogu zakona, ki pa ga je vseeno podprlo 16 demokratskih članov kongresa. Biden je napovedal veto, če morda podoben predlog potrdi tudi senat, kar pa je malo verjetno.

Republikanci trdijo, da Biden ne sme kritizirati, kako Izrael uporablja ameriško orožje in strelivo.

Demokrati pa odgovarjajo, da so bili republikanci tisti, ki so več mesecev ovirali potrditev pomoči Izraelu in Ukrajini in se sprenevedajo, ker jim to pomaga nabirati politične točke.

Med vojno v Gazi so izraelske sile ubile več kot 35.000 Palestincev, a obe glavni ameriški politični stranki še naprej podpirata Izrael.

Ta podpora sproža proteste levice in mladih v ZDA. Bidna in druge politike na njihovih dogodkih tako redno čakajo protestniki, ki jih obtožujejo sodelovanja pri genocidu.